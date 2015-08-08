افتتاح متحف النيل بأسوان بالتزامن مع احتفالات ذكرى حرب 6 أكتوبر

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم افتتاح متحف النيل بأسوان بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، مشيرا إلى أن الوزارة فى انتظار استكمال بعض الدول الأفريقية لمعروضاتها بالمتحف.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المتحف تم إنشاؤه بتكلفة وصلت إلى 82.2 مليون جنيه، وبدأ تنفيذه فى يونيو 2004 على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان والباقى من أملاك وزارة الرى.

ويطل المتحف الذى تم إنشاؤه على الطراز النوبى والسودانى على نهر النيل، حيث يتكون من 3 أدوار، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه، كما يوضح تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على.

ويضم قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، بالاضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء.

ويعرض خرائط وتصميمات إنشاءات وزارة الرى من القناطر الخيرية وحتى المحطة العملاقة للرى بتوشكى مرورًا بالسد العالى، وأيضًا وثائق بناء السد العالى والأدوات التى استخدمها المهندسون، والصور والأفلام التسجيلية تجسد مراحل بنائه، ولوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال، وصممت واجهة وبوابات المتحف من جرانيت أسوان الوردى، ونقش عليها باللغة الفرعونية القديمة "مصر هبة النيل".

وزارة الرى: تطور واجهات النيل بمناطق روض الفرج والوراق وطناش

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