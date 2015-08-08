تجديد حبس عاطل لحيازته بندقية خرطوش يستخدمها فى المشاجرات بعين شمس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص.

كانت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد يوسف قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، والذى اعترف أمام المحقق أنه يستخدمها فى المشاجرات وبقصد الدفاع عن النفس.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من القبض على "باسم م أ" 24 سنة، عاطل، ومقيم بالمنطقة، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما رقم 8545 لسنة 2008، مشاجرة، وبحوزته بندقية خرطوش، وتحرر المحضر رقم 16666 لسنة 2015 جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .