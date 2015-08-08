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محافظ كفر الشيخ يثنى على مبادرة "اليوم السابع" للصحافة الإقليمية

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محافظ كفر الشيخ يثنى على مبادرة "اليوم السابع" للصحافة الإقليمية محافظ كفر الشيخ يثنى على مبادرة "اليوم السابع" للصحافة الإقليمية
قال الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنه يقدر تجربة جريدة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية ومنها جريدة "كفر الشيخ" ؛ لأنها تعبر عن مشاكل المواطنين وتتنوع موضوعاتها وتفتح بابها لتدريب الكوادر الصحفية الناشئة، من طلاب كليات الإعلام وأقسام الصحافة، وغيرهم من الطلاب بالجامعة .

وأضاف المحافظ، أنه يبحث تطوير الجريدة التى تتبع المحافظة، لتكون جريدة إلكترونية وأنها لن تُغلق، مؤكدا لن أغلق منبرا إعلاميا كبيرا، يقوم بتغطية شاملة لكل الأحداث والفعاليات بالمحافظة، ويتبنى إبراز مواهب النشء والشباب ويزرع الأمل فيهم، مشيرا إلى أن هناك لجنة متخصصة ستبحث استمرارها ورقية أم تحويلها إلكترونية أو الإثنين معا.

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مصر 365