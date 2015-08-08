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جريدة المنوفية تسلط الضوء على علاج غير القادرين بالكروت الذكية

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية وتبنى الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الجديد من جريدة المنوفية الصادر فى شهر أغسطس الجارى، والذى تصدر مانشيته تصريحات الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية خلال لقائه بالقوى السياسية، ومنها أن افتتاح القناة الجديدة عيد لكل المصريين وأنه لا حاجز بين الأجهزة التنفيذية والمواطن والأحزاب السياسية فالهدف واحد.

كما تصدر الصفحة الأولى خبر قرار محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط الخاص بعلاج غير القادرين بالكروت الذكية والذى يهدف فى الأساس لعلاج الأسر الفقيرة مجانا.

ونشرت جريدة المنوفية فى عددها الأخير عددا من الأخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية منها:

- محافظ المنوفية: المستشفى العسكرى الجديد للارتقاء بالخدمة الصحية للمدنين والعسكريين.
>- تحويل الجمعيات الاستهلاكية لمنافذ بيع منتجات القوات المسلحة لصالح المواطن.
>- علاج غير القادرين بالكروت الذكية.
>- وحدة جديدة لعلاج تشوهات الأطراف بأشمون.
>- الفلاحون يطالبون بتأمين صحى وتطهير الترع وتوفير الأسمدة ضرورة وتفعيل دور الجمعيات الزراعية.
>- الترع والمصارف تنشر الأوبئة والأمراض.
>- عصابة الثلاثة أمطروا مهندس البترول بوابل من الرصاص
>- تكريم أوائل الثانوية العامة فى مكتب المحافظ

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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