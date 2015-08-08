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نجاة صحفى بعد سقوط سيارته من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة

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نجاة صحفى بعد سقوط سيارته من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة نجاة صحفى بعد سقوط سيارته من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة
أنقذت العناية الإلهية صحفيا من موت محقق، عقب سقوط سيارته من أعلى كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة حى غرب، دون حدوث أى إصابات، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة.

وانتقل على الفور لمكان الحادث العميد وائل صديق مأمور قسم أول، وعمل كردونا أمنيا حول منطقة سقوط جزء من سور كوبرى أحمد عرابى المتهالك، ووضع إشارات مرورية لإرشاد قائدى السيارات للابتعاد عن منطقة سقوط سور الكوبرى، خشية سقوط سيارة أخرى.

وتبين للرائد محمد سرحان رئيس مباحث أول شبرا الخيمة، خلال المعاينة، أن السيارة كان يقودها صحفى "رسام كاريكاتير يدعى ماهر عبد الواحد سيد"، واختلت عجلة القيادة واصطدم بسور كوبرى أحمد عرابى، مما أدى إلى سرعة سقوط السيارة على قضبان سكة حديد شبرا الخيمة.. وتم إخطار البحث الجنائى وشرطة سكك حديد ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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مصر 365

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