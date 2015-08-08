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بالصور.. شاطئ بورسعيد يزدحم بالمصطافين هربا من موجة الحر

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توافد المئات من المصطافين وأهالى بورسعيد إلى الشاطئ هربًا من موجة الحر التى تسود البلاد، والاستمتاع بالمياه الهادئة والهواء النقى الذى جذب الكثيرين من الأسر التى جاءت بحثًا عن الهدوء والاستجمام.

يقول محسن عبد الغنى، أحد الأهالى: "جئت برفقة زوجتى وأولادى بعيدًا عن حرارة الجو وارتفاع نسبة الرطوبة التى تسود الشوارع والمنازل بصورة تعكس نوعًا من الملل".
>وتضيف نوال فتحى ربة منزل: "الشاطئ يمثل لى شريان الحياة الذى يدخل البهجة فى نفوس أولادى رغم ارتفاع الشماسى والخيام إلا أنه مفرح للقلوب لمجرد النظر لمياهه ورماله".

أما نورهان على من محافظة الشرقية، تقول: "جئت للتسوق برفقة زوجى وأسرته وعندما شعرت بحرارة الجو استقلينا تاكسى للشاطئ بعد شراء أسماك البورى والخبز والفواكه حتى نجد متسعًا على رماله الصافية".

ومن جانبه، أكد أبو ياسمين، أحد مؤجرى الشماسى على الشاطئ، لـ"اليوم السابع": "أسعار تأجير الشماسى والخيام لا تقارن بالمصايف الأخرى لأنه موسم يعوض فصل الشتاء"، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف من زبون لآخر كل حسب إمكانياته فهناك من يدفع 100 جنيه للخيمة أو الشمسية وكلها أرزاق يعنى بصراحة إحنا مش بندقق فى السعر والأرزاق على الله.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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