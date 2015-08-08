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إعلان حركة تنقلات الداخلية خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من الوزير

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إعلان حركة تنقلات الداخلية خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من الوزير إعلان حركة تنقلات الداخلية خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من الوزير
أفاد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية انتهت بشكل رسمى من إعداد حركة تنقلات الضباط على مستوى الجمهورية فى مديريات الأمن البالغ عددها 27 مديرية أمن وقطاعات الوزارة المختلفة، ومن المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

وأضاف المصدر أن تلك الحركة ستشهد تغييرات مؤثرة، تنعكس بشكل إيجابى على الأداء الأمنى، خلال المرحلة القادمة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية.


>- "الداخلية" تعلن تنقلات الضباط خلال أيام.. الحركة تدعم المناطق الملتهبة بكوادر أمنية جيدة.. وتضخ دماء جديدة فى بعض القطاعات.. وتعتمد على رغبات الضباط واحتياج المناطق الجغرافية وتقارير الكفاءة
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