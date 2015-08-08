حسام مغازى: نلتقى الرئيس غدا للبدء فى تنفيذ مشروع محور تنمية القناة

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارة الرى بوضع برنامج زمنى لاستصلاح شرق القناة، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع بينه وبين السيد الرئيس غدا السبت وذلك لوضع الترتيبات الخاصة بالمشاريع التنموية، التى ستقام على جانبى القناة خلال مشروع محور قناة السويس الجديدة مشروع المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية سيناء، موضحا أن وزارة الزراعة سيكون لها دور مهم فى تنفيذ هذه المشاريع من خلال التنسيق والمتابعة وتوزيع الأراضى على الشباب لاستصلاحهم.

وأضاف مغازى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن طرق التمويل من خلال بيع هذه الأراضى للمستثمرين بسعر مناسب يتم دفع الجزء الأول ويتم تقسيط باقى المبلغ على فترة مناسبة، موضحا أن هذه النظام سيساعد الششباب بشكل سريع على استصلاح الاراضى وحرصهم عليها أن هذه الأرض هى أرضهم.

وأوضح وزير الرى، أنه بالنسبة للنيل تم ما يقرب من 5300 حالة إزالة تمت خلال الفترة الاخيرة، مضيفا أنه بالنسبة للأقفاص السمكية فرع دمياط تمت إزالتها بالكامل، وفى رشيد تم إزالة ما يقرب من 1000 قفص سمكى، وذلك فى إطار تنظيف وتطهير النيل من أى مخالفات أو تعديات، بالإضافة إلى حماية صحة المواطن من خطر هذه الأسماك التى ليست صالحة للاستهلاك الأدمى، مضيفا أنه سيتم إقامة مزارع سمكية بمحور قناة السويس والذى سيعد من أكبر مشاريع المزارع السمكية فى مصر مما يوفر لأصحاب المزارع السمكية بتقنين أوضاعهم.