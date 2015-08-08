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"الخارجية": مراجعة فيديو اختطاف الرهينة الكرواتى للتأكد من دقته

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"الخارجية": مراجعة فيديو اختطاف الرهينة الكرواتى للتأكد من دقته "الخارجية": مراجعة فيديو اختطاف الرهينة الكرواتى للتأكد من دقته
قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى التقى مع وزير الخارجية الكرواتية وذلك للتواصل بينهم للتنسيق، فيما بينهم لحل أزمة الرهينة الكرواتى الذى تم اختطافه من قبل ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابى بسيناء، مضيفاً أن وزيرة الخارجية الكرواتية أعربت منذ فترة عن رغبتها فى زيارة والتواصل مع وزارة الخارجية المصرية للاطمئنان على الوضع بالنسبة للرهينة المختطف.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج "ممكن" على قناة سى بى سى، أن الوزير سامح شكرى أكد لوزيرة الخارجية الكرواتية عن مدى التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية المصرية فى التوصل إلى الرهينة المختطف، بالإضافة إلى مراجعة مقطع الفيديو الذى تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك للتعرف على دقة هذا الشريط.


>- تصاعد أزمة الرهينة الكرواتى قبل ساعات من انتهاء مهلة الذبح.. وزير خارجية كرواتيا ونائب رئيس الوزراء يزوران مصر لمتابعة الموقف.. ومصادر تستبعد الاستجابة لمطالب الإرهابيين.. وتوقعات بتمديد المهلة

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مصر 365

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