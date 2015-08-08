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الطفل عمر المصاب بالسرطان: قلت للرئيس السيسى "الجيش مصنع الرجال"

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الطفل عمر المصاب بالسرطان: قلت للرئيس السيسى "الجيش مصنع الرجال" الطفل عمر المصاب بالسرطان: قلت للرئيس السيسى "الجيش مصنع الرجال"
أعرب الطفل عمر المصاب بالسرطان، الذى صاحب الرئيس السيسى بيخت المحروسة، عن حبه للجيش المصرى قائلاً: "بحب الجيش جداً"، وبفضل لابس بدلة الجيش"، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يصبح ضابط جيش.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان: "كنت فرحان لما شوفت السيسى"، مشيراً إلى أنه قال للرئيس فى اليخت: "الجيش مصنع الرجال".

وتابع الطفل عمر: "بحب الريس عشان بيحمى ، وأنا بحب مصر كتير، والناس اللى مبيحبوش مصر دول مبيفهموش حاجة".


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