الطفل عمر المصاب بالسرطان: قلت للرئيس السيسى "الجيش مصنع الرجال"

أعرب الطفل عمر المصاب بالسرطان، الذى صاحب الرئيس السيسى بيخت المحروسة، عن حبه للجيش المصرى قائلاً: "بحب الجيش جداً"، وبفضل لابس بدلة الجيش"، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يصبح ضابط جيش.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان: "كنت فرحان لما شوفت السيسى"، مشيراً إلى أنه قال للرئيس فى اليخت: "الجيش مصنع الرجال".

وتابع الطفل عمر: "بحب الريس عشان بيحمى مصر، وأنا بحب مصر كتير، والناس اللى مبيحبوش مصر دول مبيفهموش حاجة".

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