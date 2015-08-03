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رئيس جهاز التكريك بالقناة الجديدة لـ"خالد صلاح": 45 كراكة شاركت فى الحفر

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رئيس جهاز التكريك بالقناة الجديدة لـ"خالد صلاح": 45 كراكة شاركت فى الحفر رئيس جهاز التكريك بالقناة الجديدة لـ"خالد صلاح": 45 كراكة شاركت فى الحفر
قال المهندس وجدى زكى، رئيس جهاز التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، إن 45 كراكة شاركت فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة، منها 6 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس، و39 كراكة من خارج ، وتنقسم إلى نوعين.

وأوضح زكى خلال لقائه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، من موقع قناة السويس الجديدة، أن النوع الأول من الكراكات المشاركة فى الحفر، هو القطعة الماصة الطاردة، والنوع الثانى 13 كراكة من نوع "الهوبر"، يشبه المركب، عبارة عن ذراعين على الأرض، يسحبان الرمال من المياه بتعبئة المياه، والبئر بداخله يتراوح ما بين 5 آلاف متر مكعب، ويصل إلى 24 ألف متر مكعب، وتنزل المياه بعد ذلك فى أحواض ترسيب تصل إلى 3 كم، ويتم ضخ المياه عبر الكراكة، وتترسب المياه فى الحوض، وتعود المياه للقناة مرة أخرى.

وأشار المهندس وجدى زكى، إلى أن مصطلح "التكريك"، منسوبًا للكراكة التى تُعَد وحدة بحرية غالية الثمن، وإنتاجها عالى، ووظيفتها عملية تقطيع التربة تحت الماء بواسطة حفار، فتطرد "طلمبة" المياه التى يتم استقبالها بماسورة تتراوح أقطارها بين 850 مليمتر، لافتاً إلى أن قدرتها تصل إلى 3 آلاف حصان، لضخ المياه عبر مسافات تصل إلى 7 كم.


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