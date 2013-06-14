"Egyptian POWS" ينشر ملف "الوطن" عن جرائم إسرائيل في حق الأسرى المصريين

كتب : سارة محمد الجمعة 14-06-2013 18:16

نشر موقع الأسرى المصريين "Egyptian POWS"، المهتم بقضايا الأسرى المصريين في حروب 1948,1956,1967، الملف الذى أعدته جريدة "الوطن" في 5 يونيو الجاري، بالتزامن في ذكرى النكسة.

وتناول الملف 3 قصص عن الأسرى فى الحروب المصرية الثلاثة، منها قصة إبراهيم السيد الجندى، الذى كان أسيرا في حرب 1967، لكنه بعد نجاته عاش عاجزا في يديه، أثر إطلاق النار على رأسه. إلى جانب قصة طبيب الأمم المتحدة الذى سافر لعلاج الجرحى في فلسطين عام 1954، لكن القدر أوقعه أسيرا في السجون الإسرائيلية عدة أشهر وشهد وقائع إعدام الأسرى. كما تناول الملف قصة نجل الشهيد محمد البرهيمي، الذى تأكد من استشهاد والده في 1967، بعدما عرض التليفزيون الإسرائيلي فيلم "منظمة أكشيد الصهيونية"، الذي اعتراف فيه الجنرال "بن عازر" بقتل أسرى مصريين وكان والده بين الأسرى الذين تم إعدامهم.