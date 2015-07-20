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حبس 3 متهمين تحرشوا بفتيات أمام سينمات وسط البلد وإخلاء سبيل 55 آخرين

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حبس 3 متهمين تحرشوا بفتيات أمام سينمات وسط البلد وإخلاء سبيل 55 آخرين حبس 3 متهمين تحرشوا بفتيات أمام سينمات وسط البلد وإخلاء سبيل 55 آخرين
أمر المستشار عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل اليوم الاثنين بحبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتحرش الجنسى بالفتيات أمام مجمع السينمات بوسط البلد.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل 55 آخرين بضمان محل إقامتهم تم القبض عليهم خلال أيام العيد.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة برئاسة اللواء عصام حافظ وإشراف العقيد محمد الشربينى حملة على مجمع السينمات بوسط القاهرة وكورنيش النيل بماسبيرو، حيث تمكنت مباحث الآداب من القبض على عدد من الشباب بتهمة التحرش اللفظى، وضبط 3 آخرين تحرشوا جسديا بفتيات وتم عرضهم على النيابة.


>- مباحث الأداب بالقاهرة: ضبط 100 متحرش ثالث أيام العيد وعرضهم على النيابة

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