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مرور سوهاج يضبط سيارة مبلغ بسرقتها من القاهرة منذ عام

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مرور سوهاج يضبط سيارة مبلغ بسرقتها من القاهرة منذ عام مرور سوهاج يضبط سيارة مبلغ بسرقتها من القاهرة منذ عام
تمكن ضباط إدارة مرور سوهاج، برئاسة العميد هشام عبد الصمد، مدير الإدارة، وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط السيارة رقم س ع و 6952 ماركة هيونداى إلنترا فضى اللون موديل 2009 قيادة أحمد ع ح 28 عاما، ويقيم بمدينة جرجا وضبط بحيازته رخصة تسيير للسيارة مزوره تحمل رقمى شاسيه وموتور غير خاصين بها.

وبالاستعلام عن طريق الحاسب الآلى بإدارة المرور برقم السيارة لم يستدل لها على أية بيانات مسجلة، وبالكشف عن السيارة برقمى الشاسيه والموتور تبين أنهما خاصين بالسيارة رقم و ط ى 579 والمبلغ بسرقتها فـى واقعة المحضر رقم 4953 جنح قسم الجديدة لسنة 2014.

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه قام بشرائها من سوق السيارات بالقاهرة ونفى علمه بكونها مبلغ بسرقتها فتـم التحفـظ علــى السيــارة بــإدارة المـــرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة المرور بتاريخ اليوم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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