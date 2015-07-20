ارتفاع عدد ضحايا حريق مخبز المنيا إلى 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

ارتفع عدد ضحايا حادث حريق مخبز قرية ريدة التابعة لمركز المنيا إلى 3 حالات وفاة وإصابة 7 آخرين.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنيا، باندلاع حريق هائل بمخبز بلدى بقرية ريدة التابعة لدائرة المركز، أسفر عن مصرع 3 من العاملين بالمخبز وإصابة 7 آخرين، حيث تبين أن المخبز ملك المواطن ماضى مشرف ومؤجر إلى المواطن عيسى عبد الرحيم محمد 40 سنة فران.

وتبين من الانتقال مصرع كل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 26سنة ، ومحمد سعد بهجت 18 سنة ، وعبده رضا محمد إسماعيل15 سنة متأثرين بإصابتهم بحروق بالغة بجميع أنحاء أجسادهم.

كما أصيب 7 آخرون بحروق بالغة وهم أحمد مصطفى علي16سنة ، وعبد الرحمن على محمود 18 سنة سائق، ومصطفى محمد مبارك 18 سنة طالب ، وفولى عطا على 41 سنة موظف ، بالإضافة إلى مصابين آخرين تم نقلهما إلى عيادات خارجية ، وتم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

-مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حريق مخبز بإحدى قرى المنيا

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