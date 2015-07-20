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"الشباب" بالوادى الجديد تستكمل مشروعات رياضية بتكلفة 5 ملايين جنيه

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"الشباب" بالوادى الجديد تستكمل مشروعات رياضية بتكلفة 5 ملايين جنيه "الشباب" بالوادى الجديد تستكمل مشروعات رياضية بتكلفة 5 ملايين جنيه
قال يحيى دياب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، إن المديرية تستكمل إنشاء مشروعات رياضية بتكلفة 5 ملايين جنيه والتى تتضمن إنشاء مدرج رياضى لجماهير نادى الداخلة الرياضى بتكلفة 2.5 مليون جنيه بسعة ألف مشاهد وكذلك إنشاء ملعب خماسى كرة قدم وتجهيزه بالنجيل الطبيعى بتكلفة تصل إلى 800 ألف جنيه وذلك لخدمة شباب وطلائع أعضاء النادى.

وأضاف "دياب" أنه يجرى إنشاء ملعب كرة قدم قانونى (نجيل طبيعى) وشبكة رى حديثة وصرف مغطى بتكلفة 850 ألف جنيه، وذلك بنادى شمال الداخلة بالهنداو وإنشاء ملعب ثلاثى بتكلفة 800 ألف جنيه وتركيب الإضاءة الخاصة به وإنشاء سور للملعب.
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