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لصحتك.. 6 أطعمة يجب تناولها يوميا أبرزها الشوفان والزبادى والطماطم

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لصحتك.. 6 أطعمة يجب تناولها يوميا أبرزها الشوفان والزبادى والطماطم لصحتك.. 6 أطعمة يجب تناولها يوميا أبرزها الشوفان والزبادى والطماطم
كشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "هافينتون بوست" الأمريكية عن مجموعة من الأطعمة المهمة التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها يومياً للتمتع بصحة جيدة ويقى نفسه نظرياً من الإصابة بالأمراض الخطيرة، وهى تشمل:

1- السبانخ:

تحتوى على تركيزات عالية من حمض الفوليك وأحماض الأوميجا 3، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام، وكما أنها تحتوى على مركب اللوتين، والذى يساهم فى مكافحة ضعف الإبصار.

2- الزبادى:

هو ضرورى جداً لتعزيز صحة الأمعاء وزيادة أعداد البكتيريا المفيدة فى جسمك، كما أنه ضرورى لتحسين وظائف الجهاز المناعى والحد من خطر الإصابة بالسرطان وتحسين الهضم.

3- الطماطم:

تعد من أفضل المصادر الغذائية الغنية بمضاد الأكسدة الشهير "ليكوبين"، وهو معروف بدوره فى مكافحة الأمراض والحد من خطر الإصابة بسرطان المثانة والرئة والبروستاتا والجلد والمعدة، بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية للقلب.

4- الجزر:

غنى بالمركبات الكاروتينية، والتى تقلل فرص الإصابة بأنواع سرطان عديدة، وتحد من خطر الإصابة بالربو والتهابات المفاصل.

5- مكسرات عين الجمل:

غنية جداً بالأوميجا 3، وأيضاً تحتوى على المركبات البوليفينولية المضادة للالتهابات.

6- الشوفان:

غنى بالألياف الذائبة التى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع وتقليل فرص الإصابة بالوزن الزائد.

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مصر 365