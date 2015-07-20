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وصول جثمان شهيد سيناء إلى مطار سوهاج الدولى لدفنه بمسقط رأسه بالبلينا

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وصول جثمان شهيد سيناء إلى مطار سوهاج الدولى لدفنه بمسقط رأسه بالبلينا وصول جثمان شهيد سيناء إلى مطار سوهاج الدولى لدفنه بمسقط رأسه بالبلينا
استقبل مطار سوهاج الدولى، اليوم، جثمان الشهيد المجند عبد العزيز حمدى أبو عبد التواب، الذى استشهد فى هجوم إرهابى بالشيخ زويد صباح أمس الأحد.

شهد الجنازة الآلاف من أبناء قرية بنى حميل بمركز البلينا والقرى المجاورة وكذلك كبار مسئولى المحافظة، وتم تنظيم جنازة عسكرية للشهيد بمقر المطار.

تم نقل جثمان الشهيد إلى مركز البلينا جنوب سوهاج حيث ودعه الآلاف وسط هتافات التكبير والتهليل (لا إله إلا الله - الشهيد حبيب الله - الله أكبر فوق كيد المعتدين) والدعوات لله أن يحمى وشعبها.

ومن جانبه، أكد وسام الوردانى، أحد شباب مركز البلينا، والذى شارك فى تشييع جثمان الشهيد، أن الجميع يشهد له بحسن الخلق والشهامة، وأن مركز البلينا قدم العديد من الشهداء من أجل الوطن، و"إننا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصاص لدماء شهدائنا الذكية ونعلن نحن شباب مركز البلينا أننا نقف خلف قيادتنا السياسية ونقدم لهم الدعم من أجل القضاء على الإرهاب بشتى صوره وتحيا مصر ويحيا جيشها ويحيا شعبها".

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