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محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركزى إيتاى البارود وشبراخيت

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محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركزى إيتاى البارود وشبراخيت محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركزى إيتاى البارود وشبراخيت
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، مستشفى إيتاى البارود المركزى، وأكد ضرورة تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة، خاصة فى أقسام الاستقبال والطوارئ والعظام.

كما زار المحافظ عزبة غزال التابعة لقرية كفر السابى بمركز شبراخيت، والتقى الأهالى داخل مسجد واستمع إلى مطالبهم ووجه بسرعة توصيل خط مياه جديد للقرية من قرية الدكسوسية بطول 1700 متر، لربط العزبة وتوابعها على محطة مياه شرب دنشال، وبالتالى معالجة ضعف ضغظ المياه وانقطاعها، على أن تتحمل المحافظة تكلفة الخط لحين توافر الاعتمادات من شركة المياه.

وفى السياق وجه الدكتور محمد سلطان برفع كفاءة طريق صلاح ثابت بمدخل عزبة غزال وعمل الإحلال والتجديد اللازم له بطول 1.5 كيلومتر، مع زيادة قدرة محول الكهرباء بالقرية وسرعة الانتهاء من الترميمات بمدرسة عزبة غزال الابتدائية، وعمل التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافة الطلابية بالمدارس.

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مصر 365