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20 أسرة من كوسوفو تغادر إلى سوريا للانضمام إلى داعش

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20 أسرة من كوسوفو تغادر إلى سوريا للانضمام إلى داعش 20 أسرة من كوسوفو تغادر إلى سوريا للانضمام إلى داعش
ذكر تقرير صحفى أن نحو 20 أسرة من كوسوفو غادرت غلى الأراضى السورية منذ بداية العام الجارى، للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر راديو "صربيا"، عن تقرير أوردته صحيفة "زيري" الصادرة فى بريشتينا، أن من بين المتجهين الى سوريا اسرة حسانى من منطقة كالينا حيث غادر من أعضائها عشرة أفراد إلى سوريا فى مطلع العام الجاري، تاركين وراءهم الجدة واصغر الأبناء .

وأشار التقرير إلى أنه بعد مضى فترة ليست طويلة بعد مغادرتهم إلى سورية، قتل أحد الأبناء الثلاثة ويدعى كريم حسانى ولم يعرف بعد مصير زوجته وأطفاله.
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