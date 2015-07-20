أخبار مصر للساعة 6.. مصرع شخص وإصابة 2 فى حريق "الفجالة"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتفاصيل الحريق الذى اندلع بأحد عقارات منطقة الفجالة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، فضلاً عن انهيار جزئى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل تسلم مصر أول 3 مقاتلات "رافال" ضمن الصفقة التى أبرمتها وزارة الدفاع مع فرنسا، وتتضمن 24 طائرة، لدعم القوات الجوية، وتنوع أسلحتها.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لتحركات قوات الأمن فى سيناء لملاحقة بؤر الإرهاب فى مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح، بالتزامن مع استمرار غلق عدد من الميادين لدواعٍ أمنية من بينها المالح، ضاحية السلام، وسط العريش.

ومن بين الأخبار الرياضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته الشاملة لحظة بلحظة لأجواء القمة 110 بين فريقى الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، بالتزامن مع متابعة للاستعدادات الأمنية فى استاد برج العرب الذى يستضيف الفريقين، بعد الأزمة التى اندلعت بسبب تمسك النادى الأهلى برفض عقد اللقاء على ملعب الجونة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

الصحة: مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق الفجالة برمسيس

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>بعد تكرار حوادث الحرائق وآخرها الفجالة.. "اليوم السابع" يجرى جولة داخل 10 منشآت تجارية ويكشف: غياب تطبيق مواصفات السلامة المهنية.. ومسئول بالقوى العاملة: هناك 20 جهازا حكوميا لا يطبق اشتراطات الأمان

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>الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق عقار الفجالة برمسيس

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>بالفيديو.. حريق هائل فى عقار بالفجالة..الدفع بـ17 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وانهيار جزء من المبنى..ومحافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان الأوضاع..والنيابة تنتدب المعمل الجنائى

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>الجيش فى بيان رسمى: تسلمنا ثلاث طائرات من صفقة الرافال

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>ننشر أول صور لمقاتلات الرافال المصرية بعد تسلمها من فرنسا

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>"الرافال" تقلع من فرنسا الثلاثاء وتشارك فى حفل افتتاح قناة السويس.. أحدث 3 مقاتلات تدخل الخدمة بالقوات الجوية.. وتمثل نقلة لقدرات الجيش المصرى.. الطائرات مزودة بشبكة رادارية لتعقب 40 طائرة فى وقت واحد

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>سفير مصر بفرنسا: "الرافال" تجسيد لقوة العلاقات والثقة بين البلدين

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>ننفرد بنشر تفاصيل رسالة اعتذار صفوت حجازى من داخل محبسه لمحمد حسان.. حجازى أرسلها للداعية عن طريق شقيقه.. ويؤكد فيها للشيخ: أنت كنت صح وإحنا غلط وسامحنا.. والإخوان تهاجم أسرة حسان

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>انطلاق حملات أمنية لتعقب إرهابيين بالشيخ زويد ورفح والعريش

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>سوزان مبارك كما لم تعرفها من قبل.. قصة المرأة التى هزت عرش مبارك ودمرت مصر.. حكايات جديدة عن السيدة الأولى سابقا.. الجدل والأضواء يصحبانها أينما ذهبت وتحمل مفتاح 30 سنة كانت فيها سيدة القصر الأولى

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>الصحة: 116 إصابة وحالتا وفاة إجمالى حصيلة حوادث ثالث أيام العيد

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>آخر خدمة الغز علقة..الإخوان وأنصارها ينقلبون على أيمن نور رغم دفاعه عن مرسى.. وائل قنديل لـ"نور":لا تتحدث عنه وهو فى زنزانته.. ونجل المعزول يطالبه بعدم الحديث عن أبيه.. وقيادى سابق:التنظيم يبيع حلفاءه

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>وزير الإسكان: بدء توصيل المرافق لـ114 مليون متر فى 21 مدينة جديدة

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>غرفة عمليات "القومى للمرأة" ترصد حالات التحرش فى العيد.. 267 حالة تحرش لفظى و95 جسدى.. و"شفت تحرش": الانتهاكات أعلى من معدلاتها فى الأعياد السابقة..وخبير حقوقى:دراما رمضان جسدت الجانب السىء فى المجتمع

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>اتحاد الكرة يُقرر تأخير موعد القمة 45 دقيقة لتُقام فى الثامنة مساءً

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>بيان للزمالك: محمود طاهر المدبّر لـ"بذاءات" الألتراس الإرهابية

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>محمود طاهر يطير إلى دبى ويغيب عن القمة

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>قبل 24 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك.. إعلان حالة الطوارئ وتشكيلات أمنية بمحيط استاد برج العرب..تعزيزات بجامعة الدول العربية ومحيط الناديين..والداخلية تحذر:التعامل بحسم مع أى محاولة للخروج عن القانون

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>فصل مجلسى الأهلى والزمالك فى مقصورة برج العرب

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27 قتيلاً فى تفجير انتحارى ببلدة تركية على الحدود السورية.. الداخلية التركية تصف التفجير بالإرهابى وتطالب الأتراك بالهدوء.. وحزب الاتحاد الديمقراطى يتهم أردوغان بالوقوف خلف التفجير للتخلص من الأكراد

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>أسرار الخيانات الزوجية لـ37 مليون رجل وامرأة تحت رحمة قراصنة الإنترنت

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>“مايا دياب” و”آيلا” تشعلان حفل Club M بالساحل الشمالى

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>حفلات وسهرات النجوم تشعل أجواء ليالى العيد

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بالفيديو.. لحظة سقوط المبنى المحترق بالفجالة

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>بالفيديو.. بلاتر يتعرض للإهانة بـ”الدولارات” بعد فضائح الـ”فيفا”

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>بالفيديو.. شاب يمازح رجال الشرطة فى عدد من العواصم الأجنبية

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>مفاجأة.. “مبالغات” تشيلسى تهدد انتقال صلاح إلى “روما”

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>بلاتر: أنا شجاع.. ولست “المسئول الوحيد” عن فساد الفيفا

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موجز أخبار مصر للساعة1.. مصر تتسلم 3 مقاتلات "رافال" من فرنسا

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