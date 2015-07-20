موجز الاقتصاد.. "آى فاينانس" تُسلم 1.8مليون كارت بنزين جديد لوحدات المرور

شهد اليوم الاثنين العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة يأتى على رأسها، أعلنت رسميا شركة "آى فاينانس" شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أنه تم الانتهاء من تسليم 3.4 مليون كارت بنزين ذكى الخاصة بالمركبات، وجارٍ حاليا تسليم أكثر من 1.8 مليون كارت آخر من داخل وحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

وحققت شركة إينى الإيطالية كشفا مهما للغاز الطبيعى فى قطاع نورس الاستكشافى بمنطقة امتياز أبو ماضى الغربية بدلتا النيل، على بعد 120 كم شمال شرق مدينة الإسكندرية.

كما أكدت شركة OCI NV التى يتولى منصب الرئيس التنفيذى لها رجل الأعمال ناصف ساويرس، اليوم الاثنين، وجود محادثات حول الاندماج مع إحدى شركات الأسمدة، مؤكدة أنه "لا تأكيد على أن تلك المناقشات قد تؤدى إلى اتفاق نهائى".

واستقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8079 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.5051 جنيه للشراء و8.5325 للبيع.

وأكد عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة اختيار أفضل تصميم لطابع قناة السويس الجديدة قريباً، بعد اعتماد التصميم النهائى الفائز من جميع أعضاء اللجنة المشكلة خصيصاً لاختيار التصميم الأفضل من بين التصميمات المقدمة للهيئة من جانب المتسابقين والفنانين التشكيليين.

وشهدت أسعار الذهب بالسوق المحلى تراجعا حاداً اليوم بقيمة 6 جنيهات ليصل سعر العيار 21 إلى 258 جنيها، مقابل سعر الإغلاق الجمعة الماضية والذى بلغ 264 جنيها.

وأرجع الدكتور واصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انخفاض الأسعار إلى الهبوط الحاد الذى شهدته البورصة العالمية عقب الافتتاح مباشرة بقيمة 60 دولارا، ثم استعاد 30 دولارا خلال تعاملات فجر اليوم ليصل سعر الأوقية إلى 1113 دولارا.

وأعرب منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، عن اعتزازه بقرار الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بمنحه وسام "جوقة الشرف" برتبة ضابط تقديرا لـ"جهوده فى دعم وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات".

"آى فاينانس" تنتهى من تسليم 1.8 مليون كارت بنزين جديد لوحدات المرور

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