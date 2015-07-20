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سقوط "صاصا" بـ2 كيلو بانجو قبل ترويجها بحى العرب ببورسعيد

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سقوط "صاصا" بـ2 كيلو بانجو قبل ترويجها بحى العرب ببورسعيد سقوط "صاصا" بـ2 كيلو بانجو قبل ترويجها بحى العرب ببورسعيد
ألقى رجال مباحث قسم شرطة الضواحى القبض على مسجل جنائى خطر مقيم بدائرة العرب قبل ترويجه نبات البانجو المخدر، وتحرر المحضر اللازم وإخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

توصلت تحريات النقيب هيثم ماجد، رئيس المباحث، محاولة قيام "ا.ا.ص" شهرته الـ"صاصا" مسجل جنائى خطر بترويج المخدرات على عملائه بالمقاهى بمنطقة حى الضواحى.

وبتقنين الإجراءات سقط "صاصا" وبحوزته 40 لفافة بانجو متوسطة الحجم لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو بقصد الاتجار والتربح وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق تمهيدًا لمحاكمته.
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