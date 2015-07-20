إحالة مفتش مدير إدارة منفلوط للتحقيق لوجود صناديق لجمع الأموال بالمساجد

أزالت مديرية الأوقاف بأسيوط، اليوم الإثنين، 3 صناديق لجمع الأموال كانوا مثبتين على الحوائط بـ3 مساجد بمركز منفلوط، كما تم تحويل جميع العاملين، ومفتش المنطقة ومدير إدارة أوقاف منفلوط للتحقيق.

جاء ذلك فى أعقاب جولة ميدانية اليوم، لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد العجمى، رافقه خلالها الشيخ هانى محمد أحمد، مدير المتابعة الميدانية بالمديرية، والشيخ أحمد محمد حسن، عضو المكتب الفنى، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة مدى انضباط العاملين بإدارات الأوقاف الفرعية.

وأكد الشيخ العجمى، إزالة 3 صناديق مغلقة بقفل لجمع الأموال وكانت مثبتة على حوائط مساجد "الرحمن" و"خديجة عبد المعطى" و"ظريفة الحلو" بمركز منفلوط، وإحالة العاملين بالمساجد ومفتش المنطقة ومدير إدارة أوقاف منفلوط للشئون القانونية، لمخالفتهم تعليمات وزارة الأوقاف، بإزالة كل الصناديق الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة فى محيط المساجد وداخلها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال واضعيها.

كما تمت إحالة العاملين بمساجد "السلام" بعزبة شلقامى و"الناصر" بعزبة النجار و"أبو ركبة" بقرية بنى رافع وجميعهم تابعون لإدارة أوقاف منفلوط، للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل.

وأشار العجمى، إلى استمرار الجولات المفاجئة على مختلف الإدارات والمساجد بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن الإصلاح الإدارى ومتابعة تنفيذ المنشور الوزارى رقم 103 لسنة 2014 الخاص بضوابط الحضور والانصراف داخل الإدارات الفرعية.