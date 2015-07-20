ضبط 19 مهاجرا تشاديا غير شرعى شرق مدينة بنغازى

أوقفت عناصر جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فى ليبيا 19 مهاجرا غير شرعى يحملون الجنسية التشادية شرق مدينة بنغازى .

وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة وليد العرفى -فى تصريح صحفى اليوم الاثنين- إنه جرى ضبط 19 مهاجرًا غير شرعى تشاديين مختبئين فى مزرعة مطلة على البحر شرق بنغازي، وإن عملية التوقيف شاركت فيها عناصر فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وعناصر قسم النجدة بمديرية أمن توكرة.

وأضاف أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز إيواء توكرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء الفحص الطبى لهم لعزل المرضى تمهيدًا لترحيلهم.

وناشد العرفى الحكومة الموقتة التواصل مع سفارات المهاجرين غير الشرعيين للإسراع فى ترحيلهم ، نظرًا لنقص الإمكانات التى يعانى منها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.