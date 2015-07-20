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أخطار استخدام قطرة العين بدون استشارة الطبيب

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أخطار استخدام قطرة العين بدون استشارة الطبيب أخطار استخدام قطرة العين بدون استشارة الطبيب
كثير من الأشخاص يقومون باستخدام قطرة العين بدون استشارة الطبيب عند شعورهم ببعض المشاكل الصحة بالعين لمجرد أن أحد أفراد الأسرة استخدمها وجاءت بنتائج طيبة معه، وذلك دون إدراك خطورة ذلك على صحة العين.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد سعيد مدرس جراحة العيون بطب الزقازيق، إنه يشتكى بعض الأشخاص من الشعور بالزغللة عند الرؤية وغيرها المشاكل العين والتى تحدث للعينين نتيجة استعمالهم بعض قطرات العين لمجرد أن استخدمها أحد أفراد الأسرة.

ويستكمل د. أحمد قائلا "عادة يتكرر هذه الموضوع لدى كثير من الأشخاص، مما ينتج تعرض لبعض الأضرار بالعين لذلك ننصح ببعض المحاذير التى يجب مراعاتها قبل استعمال قطرات العين وأهمها:

1) لا يجب استعمال أى قطرة بدون الرجوع لطبيب.

2) ليست بالضرورة القطرة أو أى دواء آخر كان سببا فى شفاء شخص أن يكون مناسبا لشخص آخر حتى لو كان يعانى من نفس الأعراض.

3) حتى لو كانت صلاحية القطرة سارية فإن تعقيم المادة الفعالة داخل عبوة القطرة يصبح غير فعال وتصبح القطرة مصدرا لتكاثر البكتيريا سواء على فوهة العبوة أو حتى داخل العبوة نفسها.

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مصر 365