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بعد قليل.. بدء مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى ببلطيم بحضور صباحى

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بعد قليل.. بدء مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى ببلطيم بحضور صباحى بعد قليل.. بدء مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى ببلطيم بحضور صباحى
يبدأ مؤتمر دعم مستشفى الكبد المصرى بعد قليل فى بلطيم، بحضور حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وأحد رعاة المستشفى، و220 شخصية عامة من البرلس، ومرشحى البرلمان من كل الأحزاب السياسية والمستقلين، ومجلس عائلات بلطيم، والمعنيين بشأن إقامة مستشفى الكبد المصرى بالبرلس.

وأكد سامى النهرى، مسئول العلاقات العامة والدعاية والإعلام لجمعية الآثار للتنمية المتكاملة ومستشفى الكبد المصرى، أن المستشفى خُصِّصَ لها 4200 مترا تقع ما بين رافد الطريق الدولى، وطريق البرج، بجوار نادى القوات المسلحة ببلطيم.

وأشار النهرى فى تصريحاتٍ له إلى أنه تم عمل المجسات اللازمة لموقع المستشفى، وهناك مكاتبات بين جمعية الآثار لتنمية المجتمع والمقاولون العرب لإسناد العمل لها.

وأوضح، أن المستشفى مكونة من خمسة أدوار، بتكلفة ما يقرب من 60 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الهدف علاج الفقراء مجانًا، ضمن مستشفيات علاج مرضى الكبد.

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مصر 365