"أوقاف الإسكندرية" تضبط كتبا لـ"وجدى غنيم" و"القرضاوى" تحرض على العنف

أكد الشيخ محمد لطفى، مدير إدارة الدعوة بأوقاف الإسكندرية، أن إدارة الأوقاف شنت حملة موسعة على جميع مساجد الإسكندرية، فى العشر الآواخر من شهر رمضان، وتم ضبط كتب وسيديهات وأشرطة لبعض المنتمين لجماعة الإخوان والسلفيين التى تحرض على العنف وأشهرها لـ"وجدى غنيم ويوسف القرضاوى".

وأكد مدير الدعوة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأوقاف تضبط جميع الكتب المخالفة، والتى لا يقرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتالى غير التابعة للأزهر الشريف، مشيراً إلى أن الحملة تشنها الأوقاف كل 6 أشهر لكى تقضى على جميع الكتب المتطرفة والتى تدعو إلى العنف.

وأشار "لطفى"، إلى أن وزارة الأوقاف لا تعاقب أمام المسجد لأن وضع جميع الكتب المخالفة جاءت بدون علمه والإمام هو من يبلغ الإدارة والأوقاف لاتخاذ اللازم ومصادرتها، مؤكداً أن جميع الكتب التى تمت مصادرتها موجودة الآن بوكالة الوزارة وعمل تقارير ورفعها للوزارة بمخالفتها ونتيجة الحملة الموسعة على جميع مساجد الإسكندرية.