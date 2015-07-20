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ضبط 3 مخابز مخالفة خلال حملات تموينية بكفر شكر بالقليوبية

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ضبط 3 مخابز مخالفة خلال حملات تموينية بكفر شكر بالقليوبية ضبط 3 مخابز مخالفة خلال حملات تموينية بكفر شكر بالقليوبية
أكد المهندس محمد الهادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط المخالفين وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، مشيرا أنه جار صرف السلع التموينية من فرع جملة كفر شكر لأصحاب البطاقات الذكية للمواطنين وتشكيل لجان متابعد لرصد المخالفات حال حدوثها.

وأكد أنه تم تحرير محضر رقم 5984 جنح كفر شكر ضد أحد المخابز للامتناع عن بيع الخبز الصغير الحجم، كما تم تحرير محضر رقم 5550 جنح كفر شكر ضد صبحى ع م صاحب مخبز بناحية المنشأة الصغرى بالمخالفات التعليمات الصادرة له من إدارة بمواعيد العمل وحالة الخبز، كما تم تحرير محضر رقم 5652 جنح كفر شكر ضد المواطن و ف م عامل داخل مخبز أفرنجى بمدينة كفر شكر لعدم حمله شهادة صحية.

وأضاف رئيس المدينة فى تصريح صحفى اليوم، أنه بناء على تعليمات المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية بمنع عمليات التهريب وتوزيع خبز كبير وتحسين حالة الخبز ليرضى جميع المواطنين فتم شن حملة مكبرة على المخابز بالقرى، وتبين أن المخبز بقرية ميت الدريج يمتنع عن توزيع الخبز الصغير وزن 110 جرامات والقيام بتوزيع الخبز حجم كبير وزن 180 جراما وتعليم الكارتة مرتين بهدف الاستفادة من 40 جراما بالمخالفة للقانون بهدف التربح من دعم للمواطنين.
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مصر 365

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