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الجيش فى بيان رسمى: تسلمنا ثلاث طائرات من صفقة الرافال

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الجيش فى بيان رسمى: تسلمنا ثلاث طائرات من صفقة الرافال الجيش فى بيان رسمى: تسلمنا ثلاث طائرات من صفقة الرافال
أعلنت القوات المسلحة فى بيان رسمى أنها تسلمت أول ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية، خلال حفل أقيم فى قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، والذى يأتى فى إطار الاتفاقيه التى أبرمتها مع فرنسا، فبراير الماضى، والتى تقضى بتسليم 24 طائرة من طراز "رافال " وفرقاطة متعددة المهام من طراز " فريم ".

وخلال زيارة رسمية لفرنسا مطلع الشهر الجارى تسلم الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفرقاطة " فريم " وقام برفع العلم المصرى عليها، لتدخل الخدمة بالقوات بالبحرية المصرية تحت اسم " تحيا مصر".

جدير بالذكر أن تلك الصفقة تتيح للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية فى زيادة قدرتها على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

"الرافال" تقلع من فرنسا الثلاثاء وتشارك فى حفل افتتاح قناة السويس.. أحدث 3 مقاتلات تدخل الخدمة بالقوات الجوية.. وتمثل نقلة لقدرات الجيش المصرى.. الطائرات مزودة بشبكة رادارية لتعقب 40 طائرة فى وقت واحد
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مصر 365

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