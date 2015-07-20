غداً.. بدء امتحانات الدور الثانى للنقل بالإعدادى والثانوى الأزهرى

يبدأ طلاب النقل الإعدادى والثانوى بالمعاهد الأزهرية والشعبة الإسلامية امتحانات الدور الثانى غدا الثلاثاء، على مستوى المناطق الأزهرية.

ويؤدى طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى مادة الفقه فى الفترة الأولى والتى تبدأ فى الساعة التاسعة وتنتهى فى الحادية عشرة، ويمتحن الطلاب فى الفترة الثانية مادة الإنشاء من الحادية عشرة والنصف وتنتهى فى الثانية عشرة والنصف.

وتستمر الامتحانات يومى الثلاثاء والأربعاء، على أن تستأنف السبت، وذلك بمناسبة العطلة الرسمية لعيد ثورة 23 يوليو والموافقة الخميس.

وتنتهى امتحانات المرحلة الإعدادية يوم الخميس 30 يوليو، حيث يؤدى الطلاب مادة اللغة الإنجليزية.

>ويؤدى طلاب الصف الأول والثانى الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى والشعبة الإسلامية الامتحان فى ثلاث مواد الفقه والتفسير والإنشاء وينتهى أيام الامتحان يوم الخميس30 يوليو.



>