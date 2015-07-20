موظف بالشرقية يتهم نائب رئيس مدينة الحسينية بالتعدى عليه بالحذاء

حرر موظف بديوان مجلس مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية محضرا ضد نائب رئيس مجلس المدينة يتهمه بالاعتداء عليه بالحذاء.

اتهم حسين عبد المجيد شلبى 47 عاما موظف بمجلس المدينة ومقيم بقرية جزيرة سعود فى بلاغه رقم 118/31 أحوال مركز الحسينية، محمد إبراهيم عوض نائب رئيس المدينة بالتعدى عليه بالسب والقذف والاعتداء عليه بالحذاء داخل مكتب اللواء يحيى برجل رئيس المدينة وبتحريض منه.

وأكد الموظف المعتدى عليه أنه يتعرض لتعسف واضطهاد من قبل نائب رئيس المدينة والذى قام بنقله من رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بجزيزة سعود إلى قرية بحر البقر 2 ، ليتم بعد ذلك نقله إلى ديوان المركز، متهما المهندس محمد إبراهيم عوض بالتستر على وقائع فساد، والمشاركة فيها، مشيرا أنه أثناء تواجده بمكتب رئيس المدينة وقعت مشادة كلامية ووجه له النائب عددا من الشتائم والسباب وفى النهاية سحب الحذاء و قذفه به.

وأضاف أنه تحفظ على الحذاء فور محاولة نائب رئيس المدينة قذفه به، وتوجه لمركز الشرطة وحرر محضرا ضده.

وبسؤال اليوم السابع للواء يحيى برجل رئيس المدينة حول اتهام موظف لنائبة بالاعتداء عليه بالحذاء، نفى الواقعة قائلا، "إنه كان هناك نقاش بين الطرفين لرغبة الموظف العودة للعمل بالوحدة المحلية، وخلال قيام محمد إبراهيم عوض بأداء الصلاة فى المكتب سحب الحذاء وهرب مدعيا أنه اعتدى به عليه.

وأضاف رئيس المدينة أن الموظف تم نقله من الوحدة المحلية، بناء على تحقيق النيابة الإدارية والتى أدانته لتستره على مخالفات البناء.