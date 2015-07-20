ما مدى قانونية الخلع فى الزواج العرفى وكيفية احتساب عدة المختلعة؟

أسئلة كثيرة تواجه السيدات الراغبات فى إنهاء حياتهن الزوجية، منها سؤالان طرحناهما على محامى الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة "خالد بيومى". الأول: كيف يتم احتساب عدة الزوجة المختلعة؟

>فأجاب: إذا كان الخلع بالتراضى بين الزوجين تحتسب مدة العدة من اليوم الذى حدثت فيه المخالعة أما إذا كان قضاء فتحتسب المن اليوم التالى لصدور الحكم ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها. هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى؟

>لكون الخلع تطليق ولكن بصيغة معينة يسرى عليه حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا طلبت الزوجة الخلع وحضر الزوج للمحكمة ودفع بانكارة الزوجية وعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص (لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة) وبذلك يكون على الزوجة إثبات أنها متزوجة من رجل لتحصل على حكم بالخلع.

شبكةعيونالإخبارية

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