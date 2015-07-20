مصرع 2 وإصابة 12 فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى بسوهاج

شهدت مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعى متوقف على الطرق، مما نتج عنه مصرع 2 وإصابة 12 بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية الكراعى دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز والرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث أنه أثناء قيادة مينا رمزى عبد الشهيد جرجس 30 عاما سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج السيارة رقم 2758 هـ ط أ "ميكروباص" اتجاه "سوهاج أسيوط" اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بمقطورة جرار زراعى "بدون لوحات معدنية" خاصة السيد أحمد البغدادى 27 عاما سائق ويقيم بناحية باصونة دائرة المركز كانت متوقفة على جانب الطريق فى ذات الاتجاه.

نتج عن الحادث وفاة محمود عمر محمد محمد - ويقيم بناحية بنجا دائرة مركز طهطا ومحمد عبد الرؤوف 55 عاما عامل ويقيم بناحية نجع الجعران دائرة المركز وإصابة فيصل عبد الصبور غانم 40 عاما "باشتباه كسر بعظام الوجه والجمجمة والقدم اليسرى والحالة العامة سيئة وقائد السيارة والطفل أدهم أحمد محمود 3 سنوات وأحمد حسن على 14 عاما وهاجر محمود حسن 7 سنوات وحسن على عبد ربه 52 عاما عامل وهند محمد أحمد 31 عاما ربة منزل ومصطفى عبد الرحيم طنطاوى 25 عاما عامل وأحمد محمد السيد 29 عاما عامل وصباح محمود بدوى 50 عاما ربة منزل ومحمد عمر محمد 21 عاما عامل وشروق حسن على 17 عاما طالبة ويقيمون دائرة مركز طهطا "باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" من مستقلى السيارة، تم نقل الجثتين لمستشفى المراغة المركزى وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام وحدثت بعض التلفيات بالسيارة ومقطورة الجرار الزراعى "جارى تقديرها"، وبسؤال محمد عمر محمد محمد 25 عاما شقيق المتوفى الأول ومالك مقطورة الجرار الزراعى أيدا ما جاء بالفحص واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فى الحادث، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3189 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.