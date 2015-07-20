بلاغ سلبى بوجود قنبلة بميدان الخضر فى السويس

قامت قوات الدفاع المدنى والمفرقعات بالسويس ظهر اليوم بعمل كردون أمنى موسع بميدان الخضر لفحص بلاغ مقدم من مواطنين بقيام سيدة منتقبة بوضع كرتونة بالقرب من الميدان ويشتبهون بوجود قنبلة داخلها.

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، لـ"اليوم السابع"، أن القوات قامت باستخدام خرطوم دفع مياه، وتم توجيهه على الكرتونة، وتبين أنها فارغة والبلاغ سلبى.

أضاف مدير الأمن أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وهناك دوريات أمنية تجوب الشوارع والميادين، موضحا أن أى بلاغ بالاشتباه فى قنابل أو أى مخالفات يتم التعامل معها بجدية حتى يتبن أنها إيجابية أو سلبية من عدمه.

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