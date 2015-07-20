هبوط ٣ رحلات بمطار القاهرة بدلا من برج العرب لسوء الطقس

قامت سلطات مطار القاهرة الدولى بالسماح اليوم الأثنين بهبوط ٣ رحلات طيران اضطراريا بالمطار بدلا من مطار برج العرب بسبب سوء حالة الطقس صباحا والشبورة المائية وفور تحسن الرؤية تم السماح بإقلاع الرحلات الثلاث الى مطار برج العرب .

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة انها تلقت طلب من ثلاث رحلات هى "اير ج القادمة من جدة ومصر للطيران القادمة من جدة و"العربية" القادمة من الإمارات بالسماح لهم بالهبوط الاضطرارى بمطار القاهرة لحين تحسن الرؤية بمطار برج العرب ، وبعد ساعتين تم السماح للرحلات بالاقلاع الى مطار برج العرب وعليهم ركابهم .