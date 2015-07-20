رئيس "مياه القناة": بدء الرفع المساحى لحل مشكلة صرف بحى ثان الإسماعيلية

قال المهندس على حسين رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه، إنه تم بدء أعمال الرفع المساحى لتحديد مسار جديد لتوصيل خط انحدار شارع الدقهلية بالإسماعيلية إلى محطة المطافئ بدلا من محطة بورسعيد والذى يعتبر حلا جذريا وغير مسبوق لمشكلة شارع الدقهلية ويعتبر هذا هو الحل الأمثل لإنهاء تلك المشكلة.

وأشار حسين إلى أن هناك عددا من الأفكار المطروحة لحل المشكلة المزمنة الخاصة بشارع الدقهلية بحى ثان الإسماعيلية والناتجة عن زيادة الوحدات السكنية والأبراج فى هذه المنطقة وزيادة الصرف على محطة ميدان بورسعيد تم اختيار هذا الحل باعتباره حلا أمثل للمشكلة.

وأشار عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ هذا المقترح بعد اكتمال كل الجوانب الفنية والعلمية للتنفيذ.