أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس "مياه القناة": بدء الرفع المساحى لحل مشكلة صرف بحى ثان الإسماعيلية

Google+ Print
رئيس "مياه القناة": بدء الرفع المساحى لحل مشكلة صرف بحى ثان الإسماعيلية رئيس "مياه القناة": بدء الرفع المساحى لحل مشكلة صرف بحى ثان الإسماعيلية
قال المهندس على حسين رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه، إنه تم بدء أعمال الرفع المساحى لتحديد مسار جديد لتوصيل خط انحدار شارع الدقهلية بالإسماعيلية إلى محطة المطافئ بدلا من محطة بورسعيد والذى يعتبر حلا جذريا وغير مسبوق لمشكلة شارع الدقهلية ويعتبر هذا هو الحل الأمثل لإنهاء تلك المشكلة.

وأشار حسين إلى أن هناك عددا من الأفكار المطروحة لحل المشكلة المزمنة الخاصة بشارع الدقهلية بحى ثان الإسماعيلية والناتجة عن زيادة الوحدات السكنية والأبراج فى هذه المنطقة وزيادة الصرف على محطة ميدان بورسعيد تم اختيار هذا الحل باعتباره حلا أمثل للمشكلة.

وأشار عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ هذا المقترح بعد اكتمال كل الجوانب الفنية والعلمية للتنفيذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365