أسماء قتلى ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بفرشوط فى قنا

انتقلت سيارات الإسعاف بمركزى فرشوط وأبوتشت بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا لنقل الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 15 آخرين.

أسفر الحادث الذى وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق وانقلابها على جانب الطريق، عن مصرع بشير بطرس أرقانوس 37 سنة، ومحمد حلمى محمد 22 سنة، من سوهاج، وإصابة كل من قائدها السيارة ممدوح الفار محمد، وأحمد على بكر 28 سنة، سائق، وإيهاب على إبراهيم 25 سائق، وعمر عبدالرؤوف محمد 24 سائق، وإسماعيل حربى صابر 25 سنة عامل، ومحمد جابر محمد 27 سنة عامل ومحمد جابر 4 سنوات، وعطيات عبد الشافى 65 سنة ربة منزل ومهند أحمد حسين 5 سنوات، وشقيقته فايزة 8 سنوات، وسمير البدرى جابر 44 سنة، عامل، وهانى خلف الله عبد اللطيف 33 سنة، عامل، وعبد المنعم محمد أحمد 31 سنة، عامل، وعلاء عبد العال على 25 سنة، خباز، وشقيقه إسماعيل 35 سنة، خباز، وجميعهم مقيمون بمركز البلينا محافظة سوهاج كانوا فى طريقهم من البلينا إلى مدينة قنا،

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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