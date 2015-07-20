أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسماء قتلى ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بفرشوط فى قنا

Google+ Print
أسماء قتلى ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بفرشوط فى قنا أسماء قتلى ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بفرشوط فى قنا
انتقلت سيارات الإسعاف بمركزى فرشوط وأبوتشت بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا لنقل الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج أمام قرية العركى التابعة لمركز فرشوط، مما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 15 آخرين.

أسفر الحادث الذى وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق وانقلابها على جانب الطريق، عن مصرع بشير بطرس أرقانوس 37 سنة، ومحمد حلمى محمد 22 سنة، من سوهاج، وإصابة كل من قائدها السيارة ممدوح الفار محمد، وأحمد على بكر 28 سنة، سائق، وإيهاب على إبراهيم 25 سائق، وعمر عبدالرؤوف محمد 24 سائق، وإسماعيل حربى صابر 25 سنة عامل، ومحمد جابر محمد 27 سنة عامل ومحمد جابر 4 سنوات، وعطيات عبد الشافى 65 سنة ربة منزل ومهند أحمد حسين 5 سنوات، وشقيقته فايزة 8 سنوات، وسمير البدرى جابر 44 سنة، عامل، وهانى خلف الله عبد اللطيف 33 سنة، عامل، وعبد المنعم محمد أحمد 31 سنة، عامل، وعلاء عبد العال على 25 سنة، خباز، وشقيقه إسماعيل 35 سنة، خباز، وجميعهم مقيمون بمركز البلينا محافظة سوهاج كانوا فى طريقهم من البلينا إلى مدينة قنا،

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365