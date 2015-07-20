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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حريق مخبز بإحدى قرى المنيا

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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حريق مخبز بإحدى قرى المنيا مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حريق مخبز بإحدى قرى المنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران إثر نشوب حريق هائل بمخبز فى إحدى قرى مركز المنيا منذ قليل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز المنيا، يفيد نشوب حريق هائل بمخبز فى قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخربن فى حالة خطرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج .

فيما انتقلت قوات الأمن لإجراء المعاينة الأولية والتى رجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، وقد تم التحفظ على مكان الحادث وإخطار المعمل الجنائى.
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مصر 365