المطارات المصرية تستقبل أكثر من 400 ألف راكب خلال إجازة العيد

أكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، أن المطارات المصرية استقبلت خلال إجازات عيد الفطر المبارك 405551 راكباً على متن 3393 رحلة جوية دولية وداخلية وبمعدل انتظام كبير.

وقال كمال فى تصريحات له، صباح اليوم الاثنين، إن جميع الأجهزة العاملة بمطارات الجمهورية وجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة يبذلون جهداً كبيراً من أجل انتظام الحركة الجوية والتيسير على العملاء.

وعن الحركة الجوية فى ثالث أيام العيد، أشار كمال إلى أنه فى يوم أمس الأحد استقبل مطار القاهرة 188 رحلة فى الوصول نقلت على متنها 26213 راكباً و 175 رحلة فى السفر على متنها 17688 بإجمالى عدد ركاب 43901.

كما شهدت المطارات السياحية فى سفر ووصول 353 رحلة دولية وداخلية نقلت على متنها 47211 راكباً.

وقد استمر لليوم الرابع على التوالى تكثيف الرحلات الداخلية حيث سيرت مصر للطيران أمس الأحد ثالث أيام العيد 84 رحلة داخلية من وإلى المدن السياحية وتسير اليوم الاثنين 88 رحلة داخلية لعودة المصريين بعد نهاية إجازة العيد.