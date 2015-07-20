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الصحة: مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق الفجالة برمسيس

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الصحة: مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق الفجالة برمسيس الصحة: مصرع شخص وإصابة آخرين فى حريق الفجالة برمسيس
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة مصرع شخص بجانب إصابة حالتين فى الحريق الذى نشب بأحد العقارات بشارع الفجالة برمسيس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الحالة المتوفاة موجودة بمشرحة مستشفى القبطى والحالتين المصابين بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم توجيه 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق بمنطقة الفجالة لإسعاف المصابين.

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