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القبض على عامل أثناء محاولته التخلص من طفليه تحت عجلات سيارة فى القليوبية

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القبض على عامل أثناء محاولته التخلص من طفليه تحت عجلات سيارة فى القليوبية القبض على عامل أثناء محاولته التخلص من طفليه تحت عجلات سيارة فى القليوبية
فى مشهد مأساوى على طريق إسكندرية الزراعى، حاول عامل التخلص من أبنائه الصغار تحت عجلات السيارات المارة بالطريق، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام المارة، بسبب انفصاله عن والدتهم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا من بالواقعة، وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، وجود شخص يعتدى على طفلين صغار السن بطريقة وحشية، ويحاول إلقائهما أسفل السيارات على الطريق السريع.

وبالفحص تبين أنه يدعى "حمدان.ع" 35 سنة عامل محارة ومقيم طنطا – غربية، وتبين أن الطفلين ابناه، وهما كل من "دينا حمدان" 3 سنوات ومقيمة ذات العنوان، مصابة بكدمة أسفل العين وجرح بالشفة وسحجات بالقدم اليسرى، و"كريم حمدان" سنتين ومقيم ذات العنوان، مصابا بخدوش بالوجه من الجانب الأيسر وسحجات بالظهر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبرر ذلك رغبته فى التخلص منهما، حيث إنه منفصل عن زوجته "والدة الطفلين"، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بأقوال الأهالى والأطفال، تم استدعاء والدة الطفلين وبسؤالها اتهمت والدهما بإحداث إصابتهما، وتم تسليمها الطفلين، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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