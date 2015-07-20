دكتور أحمد مصطفى يكتب: للرجال نصيب من التوعية

1. سرطان البروستاتا

فى المقال السابق تحدثنا عن حق الرجل المنسى فى التوعية الصحية وتناولنا ثلاث منها وهى تمدد الشريان الأورطى وسرطان القولون وارتفاع نسبة الكوليستيرول، ونتناول فى هذا المقال ثلاث متاعب صحية أخرى وهى:>غدة البروستاتا تقع أسفل المثانة البولية وهى تحيط بقناة مجرى البول. والبروستاتا مسئولة عن إفراز السائل المنوى الذى تسبح فيه الحيوانات المنوية التى تكونها الخصيتين.

وكما يشيب الشعر مع تقدم العمر، تتضخم البروستاتا وتصاب بما يضيرها من تورم حميد تارة وغير حميد تارة أخرى، ويجب أن نقرر أنه ليست كل إصابات البروستاتا خطيرة حتى السرطانية منها، ويمكن إجراء تحليل دلالات الأورام PSA للاطمئنان، إلا أن للتحليل مخاطره ومنافعه ومن المهم تحقيق التوازن بين فائدة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، وبين أن يكون الاكتشاف والعلاج غير ضروريا وقد يؤثر العلاج على نمط الحياة أيضا، لذلك يجب اتخاذ القرار حول إجراء تحليل الـPSA على بينه وبعد المناقشة المستفيضة مع الطبيب والذى من واجبه تقديم النصح والإرشاد لاتخاذ القرار المستنير.

تتضاعف فرصة الإصابة بسرطان البرستاتا عند الرجال الذين لديهم قريب مصاب بسرطان البروستاتا قبل سن الستين، لذلك وجب على هذه الفئة عالية الخطورة بسبب التاريخ العائلى التوجه أيضا إلى الطبيب للنصح والإرشاد.

2. السكر

3. ارتفاع ضغط الدم

>رفيق الدرب لكثير من الرجال وصديق لدود غير مرغوب به لكن يمكن ترويضه والسيطرة عليه والحد من مضاعفاته وتأثيره على القلب والمخ والكلى وقاع العين والقدمين والأعصاب وبقية الجسم لذلك يجب إجراء تحليل السكر فى الدم للاطمئنان خصوصا إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليستيرول والدهون فى الدم أو البدانة أو هناك تاريخ عائلى للسكر.>هذا القاتل الصامت الذى يجب الحذر منه حيث ارتفاع الضغط يؤدى إلى جلطات المخ والذبحات الصدرية وفشل وظائف القلب والكثير من المتاعب الصحية للكلى والعين. لذلك يجب عليك قياس ضغط الدم كل سنتين على الأقل للاطمئنان.