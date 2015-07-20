القبض على طالب بحوزته 2 كيلو بانجو بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو بحوزة طالب.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بضبط كل من "حسن.ع.ح" 19 سنة طالب من ملوى، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، و"وفائى.خ.ع" 21 سنة موظف، من سمالوط، وبحوزته 3 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر، تزن 30 جراما، و"حسين.س.ن" 26 سنة عامل بأبو قرقاص، وبحوزته 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 40 جراما، عدد 6 قطع لمخدر الأفيون، تزن 18جراما، عدد 15 قرصا لعقار الترمادول المخدر، بقصد الاتجار.