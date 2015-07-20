القبض على طالب بحوزته 2 كيلو بانجو بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو بحوزة طالب.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بضبط كل من "حسن.ع.ح" 19 سنة طالب من ملوى، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، و"وفائى.خ.ع" 21 سنة موظف، من سمالوط، وبحوزته 3 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر، تزن 30 جراما، و"حسين.س.ن" 26 سنة عامل بأبو قرقاص، وبحوزته 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 40 جراما، عدد 6 قطع لمخدر الأفيون، تزن 18جراما، عدد 15 قرصا لعقار الترمادول المخدر، بقصد الاتجار.