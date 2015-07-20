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أوقاف سوهاج: 3293 خطيبا يعملون بنظام المكافأة على مستوى المحافظة

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أوقاف سوهاج: 3293 خطيبا يعملون بنظام المكافأة على مستوى المحافظة أوقاف سوهاج: 3293 خطيبا يعملون بنظام المكافأة على مستوى المحافظة
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن عدد الخطباء الذين يعملون بنظام المكافأة على مستوى المحافظة بلغ 3293 خطيبا ما بين دكتور ومؤهل عال ومتوسط وواعظ وأئمة بالمعاش، مشيرا إلى أنه لا يصعد المنابر إلا الأئمة والخطباء المصرح لهم من قبل وزارة الأوقاف ولو صعد المنبر من لا تنطبق عليه شروط الخطابة يحرر له محضر بموجب الضبطية القضائية.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية، أن من شروط الخطيب أن يكون أزهريا كما جاء فى قانون الخطابة مؤكدا أنه من وجد فى نفسه مقومات الخطيب ولم يكن أزهريا ورغب فى الخطابة فعليه الالتحاق بأحد معاهد إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف فإذا أنهى دراسته وتخرج من المعهد يصرح له مباشرة بمزاولة الخطابة.

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مصر 365