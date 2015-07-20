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بالصور.. شباب العريش يحتفلون بالعيد مع بعض أسر النازحين من الشيخ زويد

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شارك عدد من الشباب بالعريش أعضاء مبادرة " فكرة خير"، أسر وأطفال النازحين من مناطق العمليات الأمنية بالشيخ زويد ورفح والمقيمين فى شاليهات المعسكر الدولى للشباب فرحة العيد.

وقام الشباب بمبادرة شخصية تطوعية بشراء زينة العيد والبلالين، وقضوا عدة ساعات بصحبة أطفال الأسر داخل المعسكر.

وقال محمد التمساح وعلى صابر منسقى المبادرة، إن هؤلاء الأطفال حرموا من العيد وبعضهم فقد ذويه أو بيته وواجب علينا إلا ننساهم.

يذكر أنه سبق ووافق اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على نقل عدد 16 أسرة من أهالى الشيخ زويد ورفح الذين تعرضوا للإصابة بسبب الحرب على الإرهاب، وذلك للإقامة فى شاليهات المعسكر الدولى للشباب وتوفير احتياجاتهم من الفرش والأثاث المنزلى والمواد الغذائية والتموينية.

وتضم تلك الأسر عدد 96 فردا، انتقلوا بالفعل من مستشفى العريش العام للإقامة فى شاليهات المعسكر الدولى للشباب بالعريش، وقام الهلال الأحمر المصرى بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعى بتوزيع أجهزة بوتاجازات وبطاطين ومفروشات عليهم إلى جانب كراتين مواد غذائية، وقامت بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بتوفير بعض الأجهزة المنزلية ومستلزمات المعيشة لهم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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