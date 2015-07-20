الإنتهاء من انشاء مشروعات خدمية جديدة بالعريش

شهدت مدينة العريش فى غضون الأشهر القليلة الماضية إقامة مشروعات خدمية جديدة فى مجال الكهرباء والطرق ودعم الوحدات المحلية القروية المختلفة.

وقال المهنس محمد فهمى البيك، رئيس مدينة العريش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من بين هذه المشروعات إنشاء لوحات جهد منخفض وأعمدة إنارة وكابلات جهد منخفض وعلب دخول وخروج كشافات إنارة بشارع الفاتح وشرطة السياحة حتى ميدان المالح، وتوريد معدات إنارة.

كما تم استكمال رصف طرق زلطية وأسفلتية داخل أحياء المدينة لخدمة المواطنين، وإنشاء مبنى رئاسة حى الضاحية المكون من غرفتين مكاتب وصالة استقبال مواطنين، وإنشاء مبنى رئاسة حى العبور، وتوريد سيارة باسكت لزوم أعمال الكهرباء، وتوريد لودر نقل، وعدد 2 سيارة 3|4، وسيارة دوبل كابينة، وسيارة مفرد كابينة.

وأضاف رئيس مدينة العريش، أنه فى مجال التجميل، تم إنشاء سور حول مشتل المدينة، وسور حول سوق الجملة فى حى الرائد العربى، وتطوير ورفع كفاءة الأدشاش ودورات المياه على الكورنيش، وتطوير ورفع كفاءة ميدان البلدية.