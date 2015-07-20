أوقاف القليوبية:تعليمات صارمة بعدم تمكين أى شخص غير مصرح له بإلقاء الدروس

أصدر الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تعليمات صارمة لجميع الأئمة والعاملين بالمساجد ورؤساء مجالس الإدارات بعدم تمكين أى شخص مهما كان من غير الأئمة أو المصرح لهم بالخطابة أو مقيمى الشعائر فى حدود اختصاصهم من إلقاء الخطب أو الدروس أو إمامة الناس دون تصريح كتابى، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات له، إنه تنبه على مديرى المديريات ووكلائهم ومديرى الدعوة ومديرى الإدارات والسادة المفتشين بالحسم فى تطبيق تعليمات الوزارة بقصر خطبة الجمعة على المساجد الجامعة، واتخاذ ما يلزم تجاه منعها فى المصليات والزوايا غير المصرح بإقامة الجمعة فيها، وأن عدم المتابعة فى ذلك وعدم الجدية فيه تقاعس عن أداء الواجب الوظيفى، مع التأكيد على تحرير محاضر للمخالفين.