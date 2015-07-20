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للنساء الراغبات فى الحمل.. بعد انتظام هرمون اللبن ماتكرريش العلاج

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للنساء الراغبات فى الحمل.. بعد انتظام هرمون اللبن ماتكرريش العلاج للنساء الراغبات فى الحمل.. بعد انتظام هرمون اللبن ماتكرريش العلاج
هناك العديد من العوامل والأمراض التى تلعب دورا مؤثرا فى تأخر الحمل، ومنها ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين والمعروف بهرمون اللبن.

وقد أرسلت قارئة تقول إنها متزوجة منذ عام ولم يحدث حمل وبعد استشارة الطبيب وإجراء العديد من الفحوصات والتحاليل، أوضحت نتائجها أنها تعانى من ارتفاع بنسبة هرمون الحليب، وعلى هذا الأساس وصف لها الطبيب دواء للمساعدة على خفض تلك النسبة.

وبالطبع انخفضت نسبة الهرمون للمعدلات الطبيعية، وتسأل عن ضرورة استمرارها فى تناول جرعات الدواء التى وصفها الطبيب لنهاية الشهر أم لا حاجة لذلك.


>غالبا ما يتم وصف العلاجات التى تعمل على خفض نسبة هرمون الحليب لجرعة واحدة فقط، وهناك نسبة قليلة من الحالات قد تتطلب تكرار الجرعة مرة أخرى.

ويؤكد أن العلاجات الدوائية التى تستخدم لخفض نسبة هرمون البرولاكتين، تعد من العلاجات الفعالة والتى تنجح فى خفض نسبة الهرمون بمجرد تناول جرعات محددة منها، وبالتالى فلا يتطلب الأمر تكرارها وخاصة مع انتظام نسبة الهرمون.
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مصر 365