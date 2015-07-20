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الصحة: 116 إصابة وحالتا وفاة إجمالى حصيلة حوادث ثالث أيام العيد

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الصحة: 116 إصابة وحالتا وفاة إجمالى حصيلة حوادث ثالث أيام العيد الصحة: 116 إصابة وحالتا وفاة إجمالى حصيلة حوادث ثالث أيام العيد
قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة انه فى متابعة يومية للوضع الصحى فى جميع محافظات طوال أيام العيد من خلال غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك .

وقال وزير الصحة: رصدت الغرفة 13 حالة اشتباه بتسمم غذائى بمنطقة الملاحة مدينة الغردقة
>(محافظة البحر الاحمر)، خرجت حالتان من المستشفى لتحسن حالتهما وباقى 11 مصابا تحت العلاج والملاحظة .

كما رصدت الغرفة إصابة 7 أشخاص، 2 بسبب حريق داخل بنزينة مصر للبترول بشارع الجيش ميدان باب الشعرية بمحافظة القاهرة، و5 بسبب حريق بمصنع خردة بجوار استاد المقاولين العرب بمحافظة القاهرة، وأدى انهيار منزل داخل قرية الناعورة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية إلى إصابة شخصين.

كما أصيب 19 مواطنا فى تجمع وتدافع ألتراس أهلاوى أمام بوابة النادى الأهلى بمحافظة القاهرة، أسعف 15 منهم فى موقع الحادث وتم نقل 4 إلى المستشفيات، خرج منهم ثلاثة لتحسن حالتهم الصحية، بينما أسفرت الطرق عن وفاة شخص وإصابة 73 مواطنا، كما تسببت مشاجرة بين الأهالى وإطلاق أعيرة نارية إلى وفاة شخص وإصابة اثنين بقرية الشيخ عبيد مركز ملوى بمحافظة المنيا.
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مصر 365

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